إيطاليا تتوقع تباطؤ اقتصادها خلال شهور

المصدر: (دبي- وكالات)

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توقع المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء «إستات» تباطؤ نمو الاقتصاد، خلال الأشهر المقبلة بعد التسارع الكبير للنمو، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وأشار في تقرير شهري عن التوقعات الاقتصادية إلى الانخفاض المحتمل في نشاط التصنيع وثقة المستهلك، مع ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة العجز التجاري الإيطالي كمخاطر قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

وذكر أن الوضع الدولي الحالي يشهد مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع التضخم وانتشاره، عبر البلدان والقطاعات، مشيراً إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق.

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