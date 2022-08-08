3.5 تريليونات دولار تجارة الصين في 7 أشهر

المصدر: (بكين - شينخوا)

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أظهرت بيانات واردة من الهيئة العامة الصينية للجمارك، أن قيمة التجارة الخارجية الصينية من البضائع قفزت بنسبة 10.4 % على أساس سنوي، لتصل إلى 23.6 تريليون يوان (حوالي 3.5 تريليونات دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وأضافت الهيئة أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 14.7 % على أساس سنوي لتصل إلى 13.37 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى يوليو، فيما ازدادت قيمة الواردات بنسبة 5.3 % لتصل إلى 10.23 تريليونات يوان.

وخلال نفس الفترة، توسعت تجارة الصين مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، توسعت بنسب 13.2 % و8.9 % و11.8 % على أساس سنوي بالترتيب.

وقفزت تجارة الصين مع دول مبادرة «الحزام والطريق»، وأعضاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بنسبتي 19.8 % و7.5 % على أساس سنوي بالترتيب. وفي يوليو، وصلت تجارة الصين مع أعضاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية إلى 1.17 تريليون يوان، بزيادة 18.8 % ما يحفز نمو التجارة الخارجية الشاملة بـ 5.6 نقاط مئوية، حسبما قال لي كوي ون، المتحدث باسم الهيئة.

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