مكاسب شبه جماعية للأسهم العالمية خلال أسبوع

المصدر: نيويورك - وام

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ارتفعت غالبية مؤشرات أسواق الأسهم العالمية خلال تداولات الأسبوع الماضي، باستثناء تراجعات طفيفة لمؤشر «داو جونز» الأمريكي و«إس إس إي» الصيني و«ستوكس 600» الأوروبي. وصعدت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية بقيادة مؤشر «ناسداك»، الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بعد ارتفاعه خلال الأسبوع بنسبة 2.2% تعادل 266.87 نقطة بالغاً مستوى 12657.56 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي بنسبة 0.4% رابحاً 14.9 نقطة ليغلق عند 4145.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 41.66 نقطة أو ما نسبته 0.1% ليقفل عند 32803.47 نقطة.

وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، صعد مؤشر «يورو ستوكس 50» بنحو 0.5% ليبلغ مستوى 3725.39 نقطة بمكاسب ناهزت 17.29 نقطة، وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.2% رابحاً 16.31 نقطة ليغلق عند 7439.74 نقطة.

وربح مؤشر «داكس» الألماني أكثر من 89.8 نقطة أو ما نسبته 0.7% ليغلق عند 13573.93 نقطة، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنحو 0.37% تعادل 23.85 ليقفل عند 6472.35 نقطة، في حين انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.6% توازي 2.57 نقطة ليصل إلى 435.72 نقطة.

وصعدت الأسواق الآسيوية مع ارتفاع مؤشر نيكاي القياسي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال الأسبوع بنسبة 1.3% أو ما يعادل 374.23 نقطة ليغلق عند 28175.87 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% توازي 6.86 نقطة بالغاً مستوى 1947.17 نقطة.

وربح مؤشر بورصة بومباي سينكس نحو 817.68 نقطة أو ما نسبته 1.4% ليصل إلى 58387.93 نقطة، وزاد مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 0.2% تعادل 45.43 ليغلق عند 20201.94 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إي إس آي» المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 0.8% توازي 26.2 ليقفل عند 3227.03 نقطة.

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