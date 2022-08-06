«فاو»: تراجع أسعار المواد الغذائية عالمياً خلال يوليو

المصدر: باريس - أ ف ب

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أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أمس، أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية تراجعت بشكل واضح في يوليو على وقع تراجع أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

وبعد تسجيله مستوى قياسياً تاريخياً في مارس إثر اندلاع الحرب بين روسيا و أوكرانيا، تراجع مؤشر فاو لأسعار المواد الغذائية الذي يتابع تطور الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، 8,6% في يوليو مقارنة مع الشهر السابق، مواصلاً تقلصه للشهر الرابع على التوالي.

إلا أنه يبقى بمستوى مرتفع وصل إلى 140,9 نقطة في يوليو بزيادة 13,1% على مدى عام مقارنة مع يوليو 2021، بحسب الفاو.

الأمن الغذائي

وأثنى ماكسيمو توريرو كالن رئيس قسم الاقتصاد في الفاو على تراجع «محلّ ترحيب، وخصوصاً في ما يتعلق بالوصول إلى الأغذية»، محذراً في المقابل بأن الأمن الغذائي العالمي ما زال يواجه مخاطر كثيرة مثل انكماش اقتصادي أو «أسعار مرتفعة للأسمدة وتبعاتها المحتملة على الإنتاج وسبل معيشة المزارعين». وتدنى مؤشر «فاو» لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 19,2% في يوليو «متراجعاً إلى أدنى مستوياته منذ 10 أشهر» تحت تأثير تراجع أسعار كل الزيوت عموماً وأسعار النفط الخام. وأدى توافر كميات كبيرة من زيت النخيل للتصدير في إندونيسيا ومحاصيل جيدة من الكولزا إلى تدني الأسعار، فضلاً عن تراجع كبير في الطلب على واردات زيت دوار الشمس الذي تعتبر أوكرانيا من كبار منتجيه.

مؤشر الحبوب

وأشارت المنظمة إلى تراجع مؤشر الحبوب بنحو 11,5%، موضحة أن «أكبر انخفاض ناجم عن أسعار القمح العالمية التي خسرت ما لا يقل عن 14,5% رداً على الاتفاق المبرم بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية لفك الحصار عن الموانئ الرئيسية على البحر الأسود».

ومنذ توقيع الاتفاق في 22 يوليو، أبحرت سفينة أولى هي سفينة الشحن «رازوني» الاثنين من مرفأ أوديسا بعد خمسة أشهر من الجمود التام في حركة الموانئ، كما انطلقت 3 سفن محملة بالحبوب الجمعة من أوكرانيا على ما أعلنت تركيا المشرفة على تطبيق الاتفاق حول الصادرات. كذلك تراجع مؤشر فاو لأسعار السكر بنسبة 3,8% مع إنتاج للسكر تخطى التوقعات في البرازيل خلال يوليو وتوقعات إنتاج إيجابية في الهند.

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