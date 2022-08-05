ارتفاع طفيف للنفط بدعم نمو الوظائف الأمريكية

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الجمعة لتعوض بعض خسائر هذا الأسبوع بفعل بيانات عن نمو قوي للوظائف الأمريكية لكنها ظلت في سبيلها للإغلاق هذا الأسبوع قرب أدنى مستوياتها منذ فبراير بسبب المخاوف من احتمال أن يؤثر الركود على الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 11:56 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.46 دولار، أو 1.6 %، إلى 95.58 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.24 دولار، أو 1.4 % إلى 89.78 دولاراً.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن نمو الوظائف في الولايات المتحدة ارتفع بشكل غير متوقع في يوليو مع زيادة الوظائف في القطاع غير الزراعي بمقدار 528 ألف وظيفة، وهي أكبر زيادة منذ فبراير الماضي.

وقال بوب يوجر، مدير إدارة العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو «هذه بيانات اقتصادية قوية تدعم صعود سوق النفط اليوم».

وسجل المؤشران خلال جلسة التداول أدنى مستويات شوهدت لآخر مرة قبل غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير. وظل خام برنت منخفضاً ًبنحو 13 % منذ إغلاق يوم الجمعة الماضي وكذلك خام غرب تكساس الوسيط بنحو 9 %.

وتصاعدت المخاوف من حدوث ركود بعد أن حذر بنك إنجلترا يوم الخميس من ركود طويل الأمد بعد أن قام بأعلى رفع لأسعار الفائدة منذ عام 1995.

واتفقت مجموعة «أوبك+» هذا الأسبوع على زيادة إنتاجها المستهدف من النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً في سبتمبر، لكن بحسب بيانات أوبك، هذه واحدة من أصغر الزيادات منذ بدء تطبيق مثل هذه الحصص في عام 1982.

ومن المتوقع تصاعد المخاوف المتعلقة بالإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء، إذ من المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحظر الواردات الروسية المنقولة بحراً من الخام والمنتجات النفطية حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر المقبل.

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