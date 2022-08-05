1.74 مليار دولار أرباح «أليانز» للتأمين الفصلية

المصدر: ميونخ - د ب أ

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أعلنت شركة أليانز الألمانية للتأمين وإدارة الأصول اليوم الجمعة تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام.

وقالت الشركة إن تراجع الاستثمارات غير التشغيلية في الربع الثاني أدى إلى تعويض الانخفاض في الضرائب على الدخل، وإلى زيادة أرباح التشغيل ورغم ذلك، سجلت أليانز زيادة في العائدات خلال الفترة نفسها، وأكدت توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله.

وحققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 1.7 مليار يورو (1.74 مليار دولار) خلال الربع الثاني المنتهي بنهاية يونيو الماضي، مقابل 22.22 مليار يورو في الفترة المقابلة قبل عام.

ووصلت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة إلى 3.49 مليارات يورو خلال الربع الثاني، مقابل 3.31 مليارات يورو خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وأعلنت الشركة، التي يقع مقرها في مدينة ميونخ، تحقيق 37.1 مليار يورو، مقابل 34.3 مليار يورو في الربع نفسه العام الماضي.

وبالنسبة للمستقبل، أكدت أليانز توقعاتها بالنسبة للأرباح التشغيلية المتوقعة لعام 2022 بأكمله، بواقع 13.4 مليار يورو، بزيادة أو نقصان مليار يورو.

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