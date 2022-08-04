«أوبك+» تقر زيادة طفيفة في إنتاج النفط

المصدر: فيينا - أ ف ب

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قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاؤها في «أوبك+» أمس، إبطاء وتيرة زيادة الإنتاج. واتفق ممثلو 13 دولة أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على زيادة متواضعة للإنتاج بـ100 ألف برميل يومياً في سبتمبر مقارنة بنحو 432 ألفاً ثم 648 ألف برميل إضافية في الشهرين السابقين.

وكانت المجموعة اختارت في 2020، إبقاء ملايين براميل النفط تحت الأرض، لتجنّب إغراق السوق بالخام الذي لم تكن قادرة على امتصاصه لانهيار الطلب.

وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة للنفط وهبط برنت والخام الأمريكي 3 دولارات إلى 97.53 دولار و91.37 دولار.

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