أوبك+ توافق على زيادة الإنتاج بمعدل 100 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر

المصدر: وكالات

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أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن تحالف "أوبك بلس" أقر زيادة إنتاجه النفطي بـ 100 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر.

ونقلت الوكالة، عن مصادر، أن وزراء دول التحالف أقروا مقترح الزيادة في اجتماعهم الافتراضي اليوم الأربعاء.

وكان التحالف قد تعهد بزيادة إنتاجه بأكثر من 600 ألف برميل في اليوم خلال شهري يوليو وأغسطس.

وعلقت بلومبرج بأن الزيادة الجديدة ربما لا توفر ارتياحا يُذكر للمستهلكين الذين يعانون من ضغوط تضخمية جراء ارتفاع أسعار النفط.

وأوضحت المصادر أن دول التحالف الثلاثة والعشرين ستقتسم الزيادة الجديدة بصورة متناسبة بين أعضائها.

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