ارتفاع كبير للدولار أمام الجنيه المصري
ارتفع سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه خلال التعاملات في 6 بنوك، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، بينما استقر السعر في 5 بنوك أخرى.
كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع 8 قروش خلال تعاملات يوم الثلاثاء وتجاوز مستوى الـ 19 جنيها للبيع في عدد من البنوك وفقا لوسائل إعلام مصرية.
أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 19.05 جنيها للشراء، و19.11 جنيها للبيع، بزيادة 6 قروش.
بنك مصر: 19.05 جنيها للشراء، و19.11 جنيها للبيع، بزيادة 6 قروش.
بنك الإسكندرية: 19.03جنيها للشراء، و19.13 جنيها للبيع، بزيادة 6 قروش.
بنك القاهرة: 19.6 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.
البنك التجاري الدولي: 19.07 جنيها للشراء، و19.13 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.
البنك العربي الأفريقي: 18.97 جنيها للشراء، و19.07 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.10 جنيها للشراء، و19.13 جنيها للبيع، بزيادة 6 قروش.
بنك قناة السويس: 18.97 جنيها للشراء، و19.07 جنيها للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 19 جنيهًا للشراء، و19.07 جنيه للبيع.
بنك البركة: 18.87 جنيها للشراء، و18.97 جنيها للبيع.