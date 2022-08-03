ارتفاع كبير للدولار أمام الجنيه المصري

المصدر: البيان

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ارتفع سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه خلال التعاملات في 6 بنوك، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، بينما استقر السعر في 5 بنوك أخرى.

كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع 8 قروش خلال تعاملات يوم الثلاثاء وتجاوز مستوى الـ 19 جنيها للبيع في عدد من البنوك وفقا لوسائل إعلام مصرية.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 19.05 جنيها للشراء، و19.11 جنيها للبيع، بزيادة 6 قروش.

بنك مصر: 19.05 جنيها للشراء، و19.11 جنيها للبيع، بزيادة 6 قروش.

بنك الإسكندرية: 19.03جنيها للشراء، و19.13 جنيها للبيع، بزيادة 6 قروش.

بنك القاهرة: 19.6 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

البنك التجاري الدولي: 19.07 جنيها للشراء، و19.13 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

البنك العربي الأفريقي: 18.97 جنيها للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.10 جنيها للشراء، و19.13 جنيها للبيع، بزيادة 6 قروش.

بنك قناة السويس: 18.97 جنيها للشراء، و19.07 جنيها للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19 جنيهًا للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.87 جنيها للشراء، و18.97 جنيها للبيع.

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