"روبن هود" الأمريكية تسرح عدداً كبيراً من موظفيها.. ما القصة؟

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أعلنت شركة الخدمات المالية الأمريكية "روبن هود" عن تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين الثلاثاء ، مشيرة إلى انهيار سوق العملات المشفرة من بين الأسباب.

وقال فلاد تينيف الرئيس التنفيذي للشركة في منشور على مدونة إن التطبيق الوسيط عبر الإنترنت، الذي يروج لنفسه كمنصة استثمارية للرجل العادي سيقلل عدد موظفيه بنسبة 23% تقريبا.

وأضاف تينيف أن التخفيضات على مستوى الشركة لكنها ستؤثر بشكل خاص على عمليات روبن هود وتسويقها وأدوارها في إدارة البرامج.

ولم تقدم الشركة في البداية مزيدا من التفاصيل حول عدد حالات استبعاد الموظفين المتوقعة. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم بالفعل تسريح نحو 780 موظفا.

وفي أبريل، أعلن تينيف بالفعل عن خفض بنسبة 9% في القوى العاملة في الشركة، لكنه قال الثلاثاء إن ذلك "لم يذهب بعيدا بما فيه الكفاية".

وتحدث عن ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته في 40 عاما مصحوبا بانهيار واسع النطاق في سوق العملات المشفرة.

وقال: "في هذه البيئة الجديدة، نعمل بعدد أكبر من الموظفين مما هو مناسب".

وتجذب روبن هود في المقام الأول صغار المستثمرين من خلال نموذجها الخالي من العمولات لتداول الأسهم والعملات المشفرة. ومع ذلك ، كانت الشركة تكافح منذ نهاية طفرة سوق الأسهم الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وغرمت الشركة 30 مليون دولار أمس الثلاثاء أيضا من قبل إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك "بسبب إخفاقات كبيرة في مجالات قانون السرية المصرفية والتزامات مكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني".

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