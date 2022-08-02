مخاوف الطلب تهبط بالنفط والأنظار تتجه لاجتماع «أوبك+»

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع استيعاب المستثمرين لتوقعات قاتمة للطلب العالمي على الوقود بعد صدور بيانات تشير إلى تباطؤ عالمي في قطاع الصناعات التحويلية، بينما يجتمع منتجو النفط في تكتل «أوبك+» هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بخصوص زيادة الإمدادات.

وكشفت مسوح أمس الاثنين أن المصانع في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا واجهت صعوبة لتعزيز النشاط في يوليو مع تعثر الطلب العالمي وفرض الصين لقيود صارمة لمكافحة «كوفيد 19»، الأمر الذي أبطأ الإنتاج.

وبحلول الساعة 0817 بتوقيت جرينتش انخفض سعر خام برنت 1.40 دولار أو 1.4% إلى 98.63 دولاراً للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولاراً أو 1.1% إلى 92.89 دولاراً.

وقال مصدران من 8 في «أوبك+» لرويترز إنه ستجري مناقشة زيادة متواضعة في الإنتاج لشهر سبتمبر، في حين قال الباقون إن من المرجح الإبقاء على مستوى الإنتاج الراهن.

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