موديز: بيانات أمريكا ومنطقة اليورو تؤكد تباطؤ زخم الاقتصاد

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية اليوم الاثنين إن البيانات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تشير إلى تباطؤ الزخم الاقتصادي.

وتوقعت موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة 2.1 % هذا العام و1.3% في 2023.

وقالت إنها تتوقع أن تواصل لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في اجتماعاتها المقبلة ليصل سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى نطاق بين 3.50 % و3.75 % بحلول نهاية العام وأن يرتفع فوق 4.0 % بحلول مارس 2023.

وقالت موديز إنها تتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو سينمو 2.2 % في 2022 و0.9 % في 2023.

وأضافت أنها تتوقع أن يشرع البنك المركزي الأوروبي في مسار لتشديد السياسة النقدية على مدار اجتماعاته المقبلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز