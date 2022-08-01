«بي بي» تترقب أرباحاً مرتفعة للربع الثاني

المصدر: (لندن - د ب أ)

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تستعد شركة «بي بي» البريطانية للنفط والغاز لإعلان نتائجها، وسط توقعات بأن تكون الشركة قد حققت أرباحاً تتجاوز ضعف ما حققته قبل عام. ومن المرتقب أن يتم إعلان النتائج غداً الثلاثاء.

ووفقاً لوكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، فإنه من المتوقع أن يرتفع ربح تكلفة الاستبدال الأساسي، وهو تعريف الشركة لصافي الأرباح إلى 6.8 مليارات دولار للربع الثاني، مقابل 2.8 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.

وقالت لورا هوي، محللة الأسهم في هارجريفز لانسداون: ستستمر «بي بي» في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في الربع الثاني. وأضافت أن النفقات الرأسمالية في النفط والغاز تواصل التراجع، حيث تمضي بي بي في انتقالها إلى مصادر الطاقة المتجددة.

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