«أوكسفورد بزنس جروب»: الإمارات بوابة دول الخليج لاتفاق تجاري مع بريطانيا

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت مجموعة أوكسفورد للأعمال «أوكسفورد بزنس جروب» أن الإمارات فتحت الطريق أمام الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاقيات للتجارة والاستثمار.

ونشرت المجموعة تقريراً على موقعها الشبكي بعنوان «ما هي القطاعات التي ستستفيد منها دول مجلس التعاون الخليجي عند إبرام اتفاق تجارة مع بريطانيا».

وأفاد التقرير بأن دول مجلس التعاون الخليجي قد أطلقت بالفعل وبصفة رسمية مفاوضات مع المملكة المتحدة بغرض إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين.

وأكد التقرير أن الإمارات فتحت الطريق أمام دول المجلس للسعي من أجل إبرام هذه الاتفاقية، وذلك عندما أبرمت في مارس من العام الماضي مع المملكة المتحدة «اتفاقية الشراكة في الاستثمار السيادي»، حيث كانت الإمارات ممثلة في هذه الاتفاقية بشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، بينما كانت المملكة المتحدة ممثلة في «مكتب الاستثمار». وذكر التقرير أن «مبادلة» ستستثمر بموجب الاتفاقية 800 مليون جنيه إسترليني «959 مليون دولار» في قطاع العلوم الحيوية ببريطانيا على مدار السنوات الخمس التالية لتاريخ إبرام الاتفاقية.

ووصف التقرير أن هذه الاتفاقية بين «مبادلة» و«مكتب الاستثمار» تعد بمثابة إرهاصة للتوجه السائد حالياً من جانب دول المجلس لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا، وهو التوجه الذي انعكس في صورة المفاوضات الجارية حالياً بين الطرفين.

وأضاف التقرير أن هذا التوجه من جانب دول المجلس لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع المملكة المتحدة يأتي في سياق سعي دول المجلس إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها من أطراف دولية متعددة لخدمة خطط التنوع الاقتصادي لديها وتقليل اعتماد اقتصاداتها على عائدات النفط.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية النهائية حال إبرامها بين الطرفين إلى تعزيز التواجد التجاري العالمي لدول المجلس، كما سيعزز قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي لديها.

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