في ظل نقص العمالة.. 10 آلاف دولار مكافأة لكل عامل جديد في أستراليا

المصدر: البيان

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تقدم الشركات الأسترالية مكافآت تسجيل الدخول تصل إلى 10000 دولار لإغراء العمال الجدد للعمل، حيث تسجل أستراليا أدنى مستوى للبطالة منذ 48 عاماً.

فمن البيع بالتجزئة إلى الضيافة، هناك حاجة ماسة لمزيد من العمال لمواكبة الطلبات المتزايدة ولتعويض نقص العمال الدوليين، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

كما تشاهد الآن لافتات تعرض فرص عمل على معظم نوافذ المتاجر في أستراليا.

وقال وزير العمل “توني بيرك” إنه لم يكن هناك وقت أفضل للحصول على وظيفة في أستراليا، مُشيراً إلى أنه في الوقت الحالي، نحن في وضع يكون لدينا فيه عدد العاطلين عن العمل مساوياً تقريباً لعدد الوظائف الشاغرة في البلاد، وكل شخص إضافي في القوة العاملة هو شخص يدفع الضرائب.

جدير بالذكر أنه لدى Coles Group الآلاف من الوظائف المتاحة عبر متاجرها، والتي تشمل مركز التوزيع وعمل عبر الإنترنت.

وقال أحد المسؤولين في Coles إن لدينا أكثر من 4000 وظيفة متاحة، متضمنة سائقي التوصيل، والخبازين التجاريين، وأعضاء الفريق في محلات السوبر ماركت ومواقع Coles Express.

كما أنه في سلسلة الوجبات السريعة المكسيكية Guzman Y Gomez، لديهم 900 وظيفة في فيكتوريا عبر متاجرهم، حيث يوظف كل مطعم ما يصل إلى 150 شخصاً.

من جانبٍ آخر، يبحث عملاق الوجبات السريعة ماكدونالدز عن عمال، ومع ظهور متاجر جديدة في جميع أنحاء البلاد كل أسبوع، تبحث Macca’s عن عدد ضخم من الموظفين والذين يبلغ عددهم 8000 موظف.

تجدر الإشارة إلى أنه شهدت المقاطعة الشمالية أكبر نمو في الوظائف المعلن عنها بنسبة 96.1 في المئة، وتسمانيا في المرتبة الثانية بنسبة 95.7 في المئة، وشهدت فيكتوريا زيادة بنسبة 47.6 في المئة، وارتفعت نيو ساوث ويلز بنسبة 35 في المئة في الوظائف المعلن عنها.

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