شانغهاي تطلق أول قطار شحن الصين-أوروبا إلى آسيا الوسطى

المصدر: البيان

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قالت مديرية جمارك شانغهاي إن قطار شحن بين الصين-أوروبا، يحمل أكثر من 980 طناً من البضائع، غادر شانغهاي بعد ظهر الخميس الماضي متجهاً نحو ألماتي في كازاخستان، وفق ما نقلت "شينخوا".

وتمثل المغادرة إطلاق أول قطار شحن بين الصين -أوروبا من شانغهاي إلى آسيا الوسطى.

وبسبب وباء كوفيد-19، علّقت شانغهاي خدمة قطار الشحن بين الصين -أوروبا بشكل مؤقت، لكنها استؤنفت في مايو لمواجهة الطلب القوي من شركات التجارة الخارجية.

وفي النصف الأول من العام الجاري، تعاملت شانغهاي مع 12 قطار شحن بين الصين -أوروبا، حملت 1166 حاوية معيارية بوزن حمولة يزيد عن 7234 طنا، وبقيمة 293 مليون يوان (حوالي 43.5 مليون دولار أمريكي).

وأطلقت شانغهاي أول قطار شحن بين الصين-أوروبا في سبتمبر 2021. ويوجد في المدينة حاليا تسعة مسارات شحن متصلة مع 13 مدينة في خمس دول على طول الحزام والطريق.

وحتى الآن، تعاملت شانغهاي مع 35 قطار الشحن المذكور حملت 3438 حاوية من البضائع التي تزن إجمالياً 23600 طن، بقيمة 1.024 مليار يوان.

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