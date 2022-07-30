3 دعاوى قضائية ضد «باركليز» بسبب التمييز

المصدر: لندن - د ب أ

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يواجه بنك باركليز البريطاني حالياً 3 دعاوى قضائية في لندن بتهمة ممارسة التمييز ضد 3 مصرفيين من أصول أفريقية، ويتهم المصرفيون الثلاثة زملاءهم وإدارة البنك بمعاملتهم بطريقة غير عادلة بسبب عرقهم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن المحكمة العمالية في لندن تنظر القضايا الثلاث معاً، لأنها تتعلق بنفس اتهامات التمييز العرقي. وينحدر الموظفون الثلاثة من أصول كاميرونية.

يأتي ذلك في حين زاد عدد الشكاوى العمالية من التمييز في أماكن العمل في بريطانيا، بعد تزايد الوعي العام بقضايا العرق، في أعقاب تفجر حركة «حياة السود مهمة» عقب وفاة الأمريكي جورج فلويد على يد أفراد من الشرطة بمدينة مينابولس الأمريكية عام 2020.

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