النفط يرتفع مع تضاؤل فرص زيادة الإمدادات

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأوروبية أمس مع تحول التركيز إلى اجتماع «أوبك+» الأسبوع المقبل وتوقعات بأنه سيخيب الآمال الأمريكية بزيادة الإمدادات.

وخلال التعاملات، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، التي انقضي أجلها أمس، 2.30 دولار إلى 109.44 دولارات للبرميل بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ الخامس من يوليو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 2.24 دولار إلى 104.07 دولارات للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.20 دولار إلى 98.62 دولاراً للبرميل.

وانخفض العقدان للشهر الثاني بواقع 4.7% و6.8% على التوالي. وتوقع مسح أجرته رويترز أن يسجل خام برنت 105.75 دولارات للبرميل في المتوسط وأن يسجل الخام الأمريكي 101.28 دولار للبرميل في المتوسط هذا العام.

اجتماع «أوبك+»

وسيكون الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أو التكتل المعروف باسم «أوبك+» في الثالث من أغسطس عاملاً مهماً في السوق. وذكرت مصادر في «أوبك+» أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر، لكن مصدران في التكتل أبلغا رويترز بأنه ستجري مناقشة زيادة طفيفة في الإنتاج.

وسيكون قرار عدم زيادة الإنتاج مخيباً لآمال الولايات المتحدة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية هذا الشهر على أمل التوصل لاتفاق بخصوص إنتاج النفط.

غير أن محللين قالوا إنه سيكون من الصعب على «أوبك+» زيادة الإمدادات في ظل الصعوبات التي يواجهها كثير من المنتجين بالفعل للوفاء بحصص الإنتاج.

سلة «أوبك»

إلى ذلك، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن سعر سلة خاماتها التي تضم متوسط أسعار 13 خاماً من إنتاج الدول الأعضاء تجاوز 110 دولارات للبرميل.

وذكرت «أوبك» - في نشرتها الصادرة أمس - أن سعر سلة خامتها ارتفع إلى 110.84 دولارات للبرميل أول من أمس بعد أن بلغ 108.11 دولارات للبرميل في اليوم السابق.

وبلغ المعدل السنوي لسعر السلة نحو 69.89 دولاراً للبرميل في عام 2021، و41.47 دولاراً للبرميل في 2020.وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاماً يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل دولة من البلدان الأعضاء في المنظمة.

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