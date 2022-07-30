«إنتل» تخفض توقعاتها للإيرادات السنوية

المصدر: لوس أنجليس - د ب أ

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خفضت شركة إنتل أمس من توقعات إيراداتها للعام بالكامل بعد أن تراجعت مبيعاتها وتعرضت لخسائر خلال الربع الثاني.

ودفعت النتائج الربع سنوية سهم «إنتل» إلى الانخفاض مؤقتاً بأكثر من 10% خلال ساعات التداول بعد الإغلاق.

وانخفضت إيرادات الشركة الأمريكية المصنعة للرقائق الإلكترونية بنسبة 22 % على أساس سنوي إلى 15.3 مليار دولار في الربع الثاني من 2022. وسجلت خسارة صافية بلغت 454 مليون دولار بعد أرباح بلغت أكثر بقليل من 5 مليارات دولار في نفس الفترة من العام السابق. وقالت «إنتل»: إن أحد أسباب التراجع تمثل في انخفاض إيرادات مبيعات الحواسيب الشخصية بمقدار الربع لتصل إلى 7.7 مليارات دولار. وعدّلت «إنتل» توقعات إيراداتها، للعام بالكامل، من 68 مليار دولار إلى 65 مليار دولار.

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