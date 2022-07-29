تراجع أرباح «هيتاشي» اليابانية رغم زيادة العائدات

المصدر: طوكيو - د ب أ

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تراجعت الأرباح في شركة هيتاشي اليابانية رغم زيادة في العائدات في الثلاثة أشهر الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبالنسبة للسنة المالية 2022، أعادت الشركة التأكيد على توقعات صافي الدخل بينما زادت من توجيه المبيعات.

وبالنسبة لفترة الثلاثة أشهر التي انتهت في يونيو الماضي، سجلت الشركة التي تتخذ من تشيودا مقراً لها، صافي أرباح بلغ 37.15 مليار ين (278.6 مليون دولار) أو 38.49 ين للسهم، مقارنة مع 122.23 مليار ين أو 126.33 يناً للسهم جرى تسجيلها قبل عام.

وسجلت هيتاشي دخلاً قبل الضرائب بمقدار 76.6 مليار ين، أي أقل من 166.8 مليار ين العام الماضي.

ووصلت الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب إلى 80.62 مليار ين مقابل 168.67 مليار ين العام الماضي.

وتراجع الدخل التشغيلي المعدل إلى 121.55 مليار ين من 130.48 مليار ين في الربع الأول من 2021.

وحققت المجموعة عائدات بمقدار 2.569 تريليون ين، ارتفاعاً من 2.367 تريليون ين حققتها قبل عام.

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