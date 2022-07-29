تسارع التضخم في فرنسا الشهر الجاري

المصدر: باريس - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسارعت وتيرة أسعار المستهلكين في فرنسا خلال شهر يوليو الجاري بأكثر من التوقعات، لتصل إلى معدل قياسي جديد في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وبحسب بيانات أولية، أعلن مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين ارتفعت في يوليو بنسبة سنوية بلغت 6.1%، مقابل 5.8% في يونيو، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل نسبة الزيادة إلى 6%.

وجاء الاتجاه الصعودي في أسعار المستهلكين مدفوعاً إلى حد كبير بزيادة نسبتها 28.7% في تكاليف الطاقة و6.7% في أسعار المواد الغذائية.

وتسبب ارتفاع أسعار الخدمات المرتبط بفصل الصيف أيضاً في ارتفاع الأسعار بشكل عام في يوليو.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في يوليو 0.3% مقابل زيادة نسبتها 0.7% في الشهر السابق عليه، بالاتفاق مع التوقعات.

وكما ارتفع التضخم المنسق للاتحاد الأوروبي إلى معدل قياسي جديد بلغ 6.8% في يوليو مقابل 6.5% في يونيو، وكانت النسبة المتوقعة تبلغ 6.7%.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين في يوليو 0.3% في يوليو مقارنة بالشهر السابق عليه عندما زاد بنسبة 0.9% وجاءت النسبة متفقة مع توقعات خبراء الاقتصاد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز