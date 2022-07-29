اقتصاد أمريكا ينكمش مجدداً في الربع الثاني

المصدر: واشنطن - رويترز

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انكمش الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى في الربع الثاني من العام وسط تشديد كبير للسياسة النقدية في محاولة من مجلس الاحتياطي الاتحادي لتحجيم التضخم وهو ما قد يثير المخاوف في أسواق المال من أن يكون الاقتصاد بالفعل في حالة ركود.

وقالت وزارة التجارة في تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي أمس إنه انخفض 0.9 % على أساس سنوي في الربع الثاني.

والانكماش لربعين متتاليين يستوفي التعريف القياسي للركود.

وبلغ متوسط نمو الوظائف 456700 شهرياً في النصف الأول من العام وهو ما يحقق مكاسب قوية في الأجور. ومع ذلك تزايدت مخاطر التراجع الاقتصادي وانخفض بناء وبيع المنازل في حين تراجعت معنويات الشركات والمستهلكين في الأشهر الأخيرة.

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