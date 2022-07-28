أغنى عائلة بالعالم تخسر 13 مليار دولار في يوم واحد

المصدر: وكالات

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تراجعت ثروة أغنى عائلة في العالم بقيمة 12 مليارًا و900 مليون دولار الثلاثاء الماضي بعد أن خفضت شركة "وول مارت" توقعات أرباحها للمرة الثانية هذا العام.

وتتصدر عائلة والتون الأمريكية قائمة أغنى العائلات على كوكب الأرض، وتمتلك شركة "وول مارت" للبيع بالتجزئة، وتعيش في ولاية أركنساس الأمريكية.

ويعد متجر "وول مارت" الأكبر للبيع بالتجزئة في العالم. وتستمد العائلة معظم ثرواتها من إرث باد وسام والتون، اللذين كانا من مؤسسي أكبر متاجر التجزئة في العالم "وول مارت" وسلسلة "سام".

وقالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن أسهم شركة التجزئة ومقرها بنتونفيل بولاية أركنساس، التي تسيطر عليها عائلة والتون، انخفضت بنسبة 9.1% في تعاملات نيويورك، مشيرة إلى أن ذلك يأتي مع تقليل الأمريكيين الإنفاق على السلع باهظة الثمن نتيجة ارتفاع الأسعار.

ويمتلك ورثة والتون الثلاثة الباقون على قيد الحياة، وهم: أليس، وجيم وروب، إضافة إلى زوجة ابنه كريستي ونجل كريستي، لوكاس، أقل من نصف أسهم شركة التجزئة.

ويبلغ صافي ثروتهم مجتمعة نحو 198 مليار دولار، بحسب مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، بانخفاض 11% منذ بداية العام.

وكشفت الوكالة الأمريكية أن متجر "وول مارت" ليست بائع التجزئة الوحيد الذي شهد هبوط أسهمه، إذ انخفضت أسهم شركة التجارة الإلكترونية الكندية "شوبيفاي" بما يصل إلى 17% أمس الثلاثاء.

وتراجع صافي ثروة توبي لوتكي، الرئيس التنفيذي لمتاجر "شوبيفاي" الكندية، أمس الثلاثاء، بمقدار 410 ملايين دولار جراء تراجع الأسهم ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ثروة الشريك المؤسس ذي الـ41 عامًا إلى حوالي 3 مليارات دولار، بحسب مؤشر بلومبرغ.

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