عرض أكثر من 200 يخت سياحي في معرض هايكو بالصين

المصدر: البيان

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تحتضن مدينة هايكو من 26 إلى 30 يوليو معرض اليخوت في إطار الدورة الثانية من معرض الصين الدولي للبضائع الاستهلاكية.

ويغطي المعرض مساحة إجمالية تبلغ 180 ألف متر مربع، تشارك فيه أربعة أجنحة وطنية، من هولندا وأمريكا وإيطاليا وألمانيا.

وشهدت الدورة الحالية عرض ما يزيد على 200 يخت سياحي، وفق صحيفة "الشعب الصينية.

ووفقا للتقارير، زاد عدد اليخوت المعروضة في الدورة الثانية من المعرض بنسبة 90٪ مقارنة بالدورة الأولى، فيما حازت الهلامات الأجنبية على 45 % من اليخوت المشاركة.

وعلى مستوى الأحجام، مثلت القوارب المتوسطة، التي يبلغ ارتفاعها 40 قدمًا فأكثر، حوالي 27٪ من الإجمالي، في حين بلغت حصة اليخوت التي يزيد ارتفاعها على 60 قدمًا 7%، وبلغ طول أكبر يخت 124 قدمًا.

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