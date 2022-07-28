النفط يتعافى بعد تراجع المخزونات الأمريكية

المصدر: واشنطن - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط، أمس، بعد تراجع حاد في اليوم السابق ، وذلك بعد بيانات أظهرت تراجع المخزونات الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنصف بالمئة إلى 99.97 دولاراً ، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسوية سبتمبر بنسبة 0.7% إلى 95.64 دولاراً.

وجاء ارتفاع الأسعار بعد بيانات صناعية أظهرت تراجعاً ضخماً في مخزونات أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 4 ملايين برميل الأسبوع الماضي، أي أكبر بأربع مرات من التراجع الذي توقعه المحللون.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز