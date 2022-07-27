جارتنر: 7.4% نمواً بعائدات أسواق أشباه الموصلات خلال 2022

المصدر: دبي- البيان

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أشارت أحدث التوقعات الصادرة عن مؤسسة جارتنر للأبحاث إلى اقتراب مبيعات أشباه الموصلات حول العالم من تحقيق معدل نمو يصل إلى 7.4% خلال العام 2022، لتسجّل تراجعاً عن معدل نمو العام 2021، والذي وصل إلى 26.3%، وجاء هذا النمو دون مستوى معدل نمو 13.6%، والذي كان متوقعاً في الأسواق خلال الربع الماضي.

وقال ريتشارد جوردون، نائب الرئيس لدى شركة «جارتنر»: «على الرغم من التحسّن في مستويات توفّر الرقائق في الأسواق، إلا أن أسواق أشباه الموصلات تتجه إلى الدخول في فترة من فتور النشاط، يمكن أن يستمر خلال العام 2023 والذي يتوقّع له أن يشهد تراجعاً لعائدات أسواق أشباه الموصلات بمعدل 2.5%، فلقد بدأنا بالفعل نشهد هذا التراجع في مستوى نشاط الأسواق على صعيد أشباه الموصلات، لا سيما تلك القطاعات المرتبطة بإنفاق المستهلك، فارتفاع معدلات التضخم، والضرائب، وزيادة الفوائد البنكية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، تؤثر تأثيراً مباشرة على القوة الشرائية وإنفاق المستهلك، وهذا بدوره ينعكس على حجم إنفاق المستهلك على المنتجات الإلكترونية مثل الكمبيوترات الشخصية والهواتف الذكية».

وبشكل عام، انخفضت توقعات عائدات أسواق أشباه الموصلات حول العام خلال العام 2022 بقرابة 36.7 مليار دولار، لتصل حالياً إلى قرابة 639.2 مليار دولار، لا سيما مع استمرار احتمالات أن تسوء الظروف الاقتصادية خلال العام، فقد تراجع الطلب على شرائح الذاكرة، مما تسبب في تراجع الأسعار، لا سيما في قطاع المنتجات الخاصة بالمستهلك مثل الكمبيوتر الشخصي والهواتف الذكية، مما يدفع بنمو الأسواق إلى مزيد من التراجع.

ومن المنتظر أن تتراجع شحنات الكمبيوتر الشخصي بمعدل 13.1% خلال العام 2022، بعد أن استمرت في تحقيق معدلات نمو إيجابية في العامين 2020 و2021، إذ تشير التوقعات إلى تسجيل عائدات أسواق أشباه الموصلات من الكمبيوتر الشخصي تراجعاً بمعدل 5.4% خلال العام 2022. في حين أن عائدات أشباه الموصلات من الهواتف الذكية تتجه إلى تسجيل تراجع النمو ليصل إلى معدّل 3.1% في العام 2022، بعد أن وصل إلى 24.5% خلال العام 2021.

أما على صعيد قطاع المشاريع، فإن مستويات المخزون تتعافى بصورة متسارعة، مما يختصر من المدّة الزمنية لتلبية الطلب، ويؤثر بدوره على الأسعار التي بدأت بدورها في التراجع أيضا.

وأضاف جوردون:«إن أسواق أشباه الموصلات مقبلة على الدخول في مرحلة انحسار أنشطة الأسواق، وهو ليس بالأمر الجديد، بل سبق وأن تكرر مرار في السابق. وفي الوقت الذي سوف تتراجع في قطاعات المستهلك، فإن عائدات أسواق أشباه الموصلات من أسواق مراكز البيانات سوف تواصل ثباتها لفترة أطول (نمو بمعدّل 20% خلال العام 2022) بالنظر إلى استمرار استثمارات البنية التحتية لحوسبة السّحاب. إضافة إلى ذلك، فإن احتياجات صناعة السيارات من الرقائق سوف تواصل تسجيل معدلات نمو عشرية خلال السنوات الثلاثة المقبلة، لا سيما مع التوقعات بتوفّر المزيد من محتوى أشباه الموصلات ضمن هذه السيارات ليرتفع من 712 دولار في العام 2022 إل 913 دولار في العام 2025».

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