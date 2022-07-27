"قوة سيبيريا 3".. خط أنابيب جديد للغاز من روسيا إلى الصين

المصدر: البيان

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قالت مصادر إعلامية إن روسيا بدأت ببناء خط أنابيب ثان للغاز إلى الصين، على طول طريق الشرق الأقصى، والذي يشار إليه باسم "قوة سيبيريا 3".

وأشارت المصادر إلى أن الخط يتم العمل عليه في منطقة سخالين من قبل شركة "أكاديميك شيروسكي"، التي نفذت خط "التيار الشمالي 2"، بالإضافة إلى مجموعة سفن إمداد، بحسب الخبر المنشور على موقع "RG" الروسي.

ونوه الموقع إلى أنه استنتج هذه البيانات من خلال مراقبة موقع "marinetraffic.com" المتخصص بتحديد وتتبع الموقع الجغرافي للسفن البحرية.

وعلى الرغم من أن شركة "غازبروم" لم تنف أو تؤكد صحة هذه المعلومات حتى اللحظة، إلا أن الشركة الروسية وقّعت، في وقت سابق، اتفاقية فنية مع شركة النفط والغاز الصينية "CNPC"، بشأن تنفيذ هذا المسار، وفق وكالة "سبوتنيك".

وتم إبرام اتفاقية طويلة الأجل بشأن إمدادات الغاز إلى الصين من الشرق الأقصى الروسي في فبراير من العام الجاري.

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