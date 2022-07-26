تراجع سعر البتكوين إلى أقل مستوياته خلال أسبوع

المصدر: د ب ا

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تراجع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أقل مستوياته منذ أكثر من أسبوع على خلفية تأثيرات القرار المنتظر من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لزيادة الفائدة مجددا

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البتكوين وهي العملة الرقمية الأكبر والأشهر تراجعت اليوم بنسبة 2ر6% ، حيث تم تداولها بنحو 20924 دولار للوحدة الواحدة في تعاملات صباح اليوم بنيويورك. وتراجع مؤشر إم.في.آي.إس كريبتو كومبير ديجيتال أسيتس 100 لمتابعة أداء الأصول الرقمية بأكثر من 5% وتراجعت العملة الرقمية الأصغر أيثر بنسبة 10% تقريبا.

وأشارت بلومبرج إلى أن التراجع الأخير للبتكوين بدد الآمال في تعافيها حيث يجري تداولها منذ فترة بين 19 ألف و22 ألف دولار للوحدة الواحدة، مع تراجع جاذبية الأدوات الاستثمارية عالية المخاطر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

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