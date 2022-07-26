نتائج الشركات تدعم الأسهم الأمريكية

المصدر: عواصم - رويترز

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فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأمريكية على ارتفاع مع استعداد المستثمرين لاجتماع بشأن السياسة النقدية يعقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق هذا الأسبوع، وظهور نتائج من بعض كبريات الشركات لتقييم تأثير ارتفاع الدولار وزيادة التضخم. وارتفع مؤشر داو جونز 51.64 نقطة، أي 0.16 %، إلى 31950.93 نقطة.

واستهل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 التداول على ارتفاع أيضاً بواقع 4.09 نقاط، أي 0.10 بالمئة، إلى 3965.72 نقطة. ولم يكن المؤشر ناسداك المجمع بأقل حظاً من سابقيه، إذ صعد هو الآخر 3.85 نقاط، توازي 0.03 %، إلى 11837.96 نقطة. وتراجعت الأسهم الأوروبية فيما يقيّم المستثمرون مجموعة كبيرة من أرباح الشركات وسط مخاوف بشأن النمو.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % خلال التعاملات وسط خسائر واسعة النطاق يقودها منتجو النفط مع انخفاض أسعار الخام.

وأوقف المؤشر نيكاي الياباني سلسلة مكاسب استمرت 7 أيام متأثراً بالتراجع في «وول ستريت» في الجلسة السابقة.

ونزل مؤشر نيكاي عند الإغلاق 0.77 % ليغلق عند 27699.25 نقطة متراجعاً عن أعلى مستوى في 6 أسابيع الذي سجله يوم الجمعة الماضي. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.65 % إلى 1943.21 نقطة.

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