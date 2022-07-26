النفط يرتفع في تعاملات متقلبة

المصدر: (لندن - رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط أمس في تعاملات متقلبة، إذ تزن السوق المخاوف من نقص الإمدادات في مقابل توقعات بأن يُضعف رفع أسعار الفائدة الأمريكية الطلب على الوقود.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر 79 سنتاً أو 0.77 % إلى 103.99 دولار وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 82 سنتاً أو 0.87 % إلى 95.52 دولاراً .

وتأرجحت أسعار عقود النفط الآجلة خلال الأسابيع الماضية مع محاولة المتعاملين الموازنة بين احتمالات المزيد من الرفع لأسعار الفائدة، وهو ما قد يحد من النشاط الاقتصادي، ما يقلل الطلب على الوقود وبين نقص الإمدادات الروسية نتيجة للعقوبات.

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