«فيليبس» تتكبد خسائر خلال الربع الثاني

المصدر: أمستردام - د ب أ

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أعلنت شركة الأجهزة المنزلية والإلكترونية الهولندية العملاقة فيليبس، اليوم الاثنين، تسجيل خسائر بقيمة 22 مليون يورو بما يعادل 0.02 يورو للسهم الواحد خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل أرباح صافية بقيمة 150 مليون يورو بما يعادل 0.16 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

جاءت الخسائر الصافية خلال الربع الثاني نتيجة تراجع أرباح التشغيل وتراجع صافي أرباح الأنشطة غير المستمرة وارتفاع النفقات.

في الوقت نفسه بلغت الأرباح المعدلة القابلة للتوزيع على المساهمين من الأنشطة المستمرة للشركة 0.14 يورو للسهم مقابل 0.40 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، تراجعت مبيعات فيليبس خلال الربع الثاني إلى 4.18 مليارات يورو مقابل 4.23 مليارات يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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