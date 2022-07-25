الأسهم الأوروبية تقتفي أثر التراجع في "وول ستريت"

المصدر: وام

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هبطت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مقتفية أثر التراجع في بورصة وول ستريت الأمريكية بالجلسة السابقة.

وتراجع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.25% ما يعادل 1.08 نقطة ليبلغ مستوى 424.63 نقطة، وهبط مؤشر "يورو ستوكس 50 " بنسبة 0.25% توازي 8.9 نقطة ليصل إلى 3587.4 نقطة وذلك وفقا لبيانات الأسواق الأوروبية.

ونزل مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 13.9 نقطة أو ما نسبته 0.22% ليصل إلى 6202.92 نقطة، في حين نزل مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.29% ما يوازي 38.88 نقطة ليبلغ مستوي 13214.8 نقطة.

وهبط مؤشر " فوتسي 100 " البريطاني بنسبة 0.26% ما يوازي 18.96 نقطة ليصل إلى مستوى 7256.25 نقطة.

وكانت الأسهم الآسيوية قد تراجعت أيضا خلال تداولات اليوم، حيث أغلق مؤشر نيكاي الياباني منخفضاً بعد وتيرة مكاسب استمرت لنحو 7 جلسات متتالية.

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