ركود مرجح للاقتصاد الأمريكي

المصدر: دبي - وكالات

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توقع بنك «جيه بي مورجان»، حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 75 % خلال الـ 18 شهراً المقبلة. تأتي توقعات البنك الأمريكي في ظل سلسلة من قرارات رفع الفائدة في الولايات المتحدة من أجل كبح التضخم المتفاقم، والذي وصل لأعلى معدلاته في أكثر من 4 عقود.

وتقوم البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، فقد رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة يوم الخميس الماضي لأول مرة منذ 11 عاماً بمقدار 50 نقطة أساس، وهي أعلى وتيرة زيادة منذ 22 عاماً. وتوقع بوب ميشيل، الخبير المخضرم في سوق السندات، وكبير مسؤولي الاستثمار في «جيه بي مورجان» لإدارة الأصول، في تصريحات لتلفزيون «بلومبيرغ»، أن يواصل الفدرالي الأمريكي رفع الفائدة إلى مستوى يدور حول 3.5 % في نهاية العام.

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