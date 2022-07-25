أوروبا تستعين بالغاز النيجيري لمواجهة خفض إمدادات روسيا

المصدر: دبي - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يسعى الاتحاد الأوروبي للحصول على إمدادات غاز إضافية من نيجيريا، في الوقت الذي تستعد فيه دول الاتحاد لخفض محتمل الإمدادات الروسية، بحسب ما قاله ماثيو بالدوين، نائب مدير عام إدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية، بعد اجتماعه مع مسؤولين من أكبر منتج للنفط في أفريقيا خلال الأيام الماضية.

وقال بالدوين لـ «رويترز»، إن الاتحاد الأوروبي يستورد 14% من إجمالي إمداداته من الغاز الطبيعي المسال من نيجيريا، وهناك احتمال لزيادة ذلك إلى المثلين.

وتعمل محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في جزيرة بوني النيجيرية بنسبة 60% من طاقتها. وأضاف: «إذا صار من الممكن رفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 80%، ربما يمكن إتاحة المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في معاملات فورية».

خفض إمدادات

وتتأهب دول الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي لاحتمالية خفض كبير في إمدادات الغاز الروسي ، أو قطعها تماماً، حتى بعد استئناف تشغيل خط الغاز «نورد ستريم 1» الخميس الماضي بعد الانتهاء من صيانته.

وقد ينخفض مستوى ضخ الغاز عبر «نورد ستريم 1» إلى 20% في الأيام المقبلة، بحسب تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا لم يتم حل مسألة تأخر وصول التوربين الروسي الذي وافقت كندا على تسليمه إلى موسكو (عبر برلين) بعد صيانته، والذي لا يزال محتجزاً في ألمانيا.

وقبل أيام، طلبت المفوضية الأوروبية من دول الاتحاد الأوروبي خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% حتى مارس المقبل بشكل طوعي من أجل تجنب الوقوع في أزمة حال نقص الإمدادات الروسية. وتحاول دول الاتحاد الأوروبي ملء مخزوناتها من الغاز الطبيعي قبل فصل الشتاء الذي يقفز فيه الطلب على الغاز من أجل التدفئة.

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