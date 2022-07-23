انكماش القطاع الخاص في منطقة اليورو

المصدر: بروكسل - د ب أ

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أظهر تقرير أمس، انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو خلال يوليو الحالي للمرة الأولى منذ أوائل 2021 مع انكماش نشاط قطاع التصنيع، نتيجة ضعف الإنتاج والطلبيات الجديدة، في حين لم يسجل قطاع الخدمات نمواً تقريباً.

وذكرت مؤسسة «إس أند بي جلوبال» أن المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص تراجع الشهر الجاري إلى 49.4 نقطة مقابل 52 نقطة خلال يونيو الماضي، وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 51 نقطة. وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 50.6 نقطة، وهو أقل مستوى منذ 15 شهراً مقابل 53 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 52 نقطة. وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 49.6 نقطة، وهو أقل مستوى منذ 25 شهراً مقابل 52.1 نقطة خلال يونيو الماضي، في حين كان المتوقع تراجعه إلى 51 نقطة.

وتشير التقديرات إلى انكماش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الحالي، في ظل تراجع النشاط الاقتصادي خلال يوليو الحالي، واتجاه المؤشرات إلى مزيد من التراجع خلال الشهور المقبلة، بحسب كريس ويليامسون كبير خبراء قطاع الأعمال في «إس أند بي جلوبال ماركت إنتليجانس.

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