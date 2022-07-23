13.4 مليار دولار إيرادات «أمريكان إكسبريس» الفصلية

المصدر: نيويورك - د ب أ

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أعلنت مؤسسة أمريكان إكسبريس للخدمات المالية، أمس، تحقيق إيرادات تفوق التقديرات خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إيرادات المؤسسة بلغت خلال الربع الثاني من العام الحالي 13.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 31% سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون إيرادات بقيمة 12.51 مليار دولار.

وبلغت قيمة مخصصات تغطية خسائر القروض خلال الربع الثاني 410 ملايين دولار مقابل 606 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كانت التقديرات تشير إلى 460.2 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أرباح السهم الواحد من أسهم المؤسسة خلال الربع الثاني إلى 2.57 دولار مقابل 2.8 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي و2.39 دولار وفق توقعات المحللين. وزاد إجمالي نفقات أمريكان إكسبريس خلال الربع الثاني بنسبة 32% سنوياً إلى 10.44 مليارات دولار في حين كانت التوقعات 9.68 مليارات دولار.

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