الدولار يصعد.. وتلويح أمريكي برفع أكبر للفائدة

المصدر: طوكيو - رويترز

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صعد الدولار بقوة خلال التعاملات أمس ، لكنه ظل في طريقه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نهاية مايو بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، فيما يلوح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أكبر للفائدة في محاولة لاحتواء التضخم المتصاعد.

وتراجع اليورو بعد صعوده لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أول من أمس، عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض في أول رفع للفائدة منذ 2011.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.35 % إلى 106.98 أمس، في أعقاب انخفاض 0.36 % أول من أمس.

لكن على مستوى أسبوعي ظل منخفضاً 0.95 % وهو أكبر تراجع منذ 29 مايو، وأول انخفاض أسبوعي منذ أربعة أسابيع.

تراجع اليورو

ونزل اليورو 0.44 % إلى 1.0187 دولار متراجعاً أكثر عن المستوى المسجل أول من أمس عند 1.0279 دولار في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

واتجه الين الياباني نحو أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية مايو وإن قلل تعافي الدولار مكاسبه.

وزاد الدولار 0.43 % إلى 137.925 يناً بعد تراجعه 0.67 % مساءً مبتعداً أكثر عن أعلى مستوى في 24 عاماً عند 139.38 يناً، الذي وصل إليه الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لبقية العملات، تراجع الجنيه الإسترليني 0.35 % إلى 1.1962 دولار ليقلص مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.8 %، لكنه يظل عند أعلى مستوى منذ نهاية مايو الماضي.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.47 % إلى 0.69035 دولار وصعد على مستوى أسبوعي 1.63 %، لكن ذلك يظل أفضل أداء له منذ 20 مايو الماضي.

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