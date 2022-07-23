تراجع وتيرة نمو نشاط القطاع الخاص في فرنسا

المصدر: باريس - د ب أ

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أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في فرنسا خلال شهر يوليو الحالي، بما يعكس انكماش نشاط قطاع التصنيع نتيجة تراجع الطلب. وذكرت مؤسسة «إس أند بي جلوبال» أن المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص تراجع الشهر الجاري إلى 50.6 نقطة، مقابل 52.5 نقطة خلال يونيو الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 51.8 نقطة. وقد تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوياته منذ 16 شهراً. يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وأظهر المؤشر المجمع تبايناً واضحاً في الأداء بين قطاعي التصنيع والخدمات، حيث انكمش قطاع التصنيع، في حين سجل قطاع الخدمات تباطؤاً بسيطاً في النمو..

كما تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 49.6 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ 20 شهراً مقابل 51.4 نقطة خلال يونيو الماضي، في حين كان المتوقع تراجعه إلى 50.8 نقطة. وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 52.1 نقطة مقابل 53.9 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 52.7 نقطة.

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