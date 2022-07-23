إسبانيا تضع اللمسات الأخيرة على ضريبة البنوك

المصدر: مدريد - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة الإسبانية لا تزال بصدد وضع اللمسات الأخيرة بشأن ضريبة البنوك المثيرة للجدل، حيث تستعد وزيرة الاقتصاد في الحكومة لعقد اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لأكبر خمسة بنوك في وقت لاحق.

وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالبينو إنها ستناقش الضريبة مع رؤساء البنوك، كما ستتطرق إلى قضايا أخرى مثل التوقعات الاقتصادية والتداعيات المحتملة جراء تشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو. وأضافت كالبينو في مقابلة مع محطة تلفزيون (تي.في.إي) الإسبانية: «وزارة الميزانية تضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، وما سنحصل عليه اليوم هو تبادل وجهات النظر بنبرة بناءة». وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن في 12 يوليو الجاري عن خطط لجمع نحو 3 مليارات يورو (ما يعادل 3.1 مليارات دولار) في غضون عامين من خلال ضريبة البنوك، حيث سيوجه هذا المبلغ لتمويل استجابة الحكومة مع أزمة تكلفة المعيشة المتزايدة في إسبانيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز