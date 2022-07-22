انكماش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو

المصدر: بروكسل - د ب أ

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أظهر تقرير اقتصادي نشر، أمس، انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو خلال يوليو الحالي لأول مرة منذ أوائل 2021 مع انكماش نشاط قطاع التصنيع، نتيجة ضعف الإنتاج والطلبيات الجديدة، في حين لم يسجل قطاع الخدمات نمواً تقريباً.

وذكرت مؤسسة «إس أند بي جلوبال» أن المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص تراجع الشهر الجاري إلى 49.4 نقطة مقابل 52 نقطة خلال يونيو الماضي، وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 51 نقطة.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 50.6 نقطة، وهو أقل مستوى منذ 15 شهراً مقابل 53 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 52 نقطة.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 49.6 نقطة، وهو أقل مستوى منذ 25 شهراً مقابل 52.1 نقطة خلال يونيو الماضي، في حين كان المتوقع تراجعه إلى 51 نقطة.

وتشير التقديرات إلى انكماش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الحالي، في ظل تراجع النشاط الاقتصادي خلال يوليو الحالي، واتجاه المؤشرات إلى مزيد من التراجع خلال الشهور المقبلة، بحسب كريس ويليامسون كبير خبراء قطاع الأعمال في إس أند بي جلوبال ماركت إنتليجانس.

وأظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الجمعة، انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو خلال يوليو الحالي بما يتجاوز التوقعات، ليسجل أسوأ أداء منذ أكثر من عامين في ظل تراجع الطلب المحلي والخارجي.

وذكرت مؤسسة «إس أند بي جلوبال» أن المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص تراجع الشهر الجاري إلى 48 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ 25 شهراً، مقابل 51.3 نقطة خلال يونيو الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 50.1 نقطة.

وسجل مؤشرا قطاعي التصنيع والخدمات تراجعاً خلال الشهر الحالي.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 49.2 نقطة مقابل 52.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 51.2 نقطة.

كما تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 49.2 نقطة، وهو أقل مستوى منذ 25 شهراً مقابل 52 نقطة خلال يونيو الماضي، في حين كان المتوقع تراجعه إلى 50.6 نقطة.

كما أظهر تقرير اقتصادي تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو خلال يوليو الحالي، بما يعكس انكماش نشاط قطاع التصنيع نتيجة تراجع الطلب.

وذكرت مؤسسة «إس أند بي جلوبال» أن المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص تراجع الشهر الجاري إلى 50.6 نقطة مقابل 52.5 نقطة خلال يونيو الماضي.

وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 51.8 نقطة، وقد تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوياته منذ 16 شهراً.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 49.6 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ 20 شهراً مقابل 51.4 نقطة خلال يونيو الماضي، في حين كان المتوقع تراجعه إلى 50.8 نقطة.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 52. 1نقطة مقابل 53.9 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 52.7 نقطة.

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