الكشف عن التميمة الرسمية لمعرض إكسبو أوساكا 2025

المصدر: البيان

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تمت تسمية الشخصية الرسمية للمعرض العالمي إكسبو أوساكا 2025، الذي سيعقد في مدينة أوساكا غرب اليابان باسم ”مياكو-مياكو“.

ويُستمد الاسم، الذي أُعلن عنه في الأحداث التي أقيمت في طوكيو وأوساكا ليلة الاثنين، قبل 1000 يوم من افتتاح المعرض، من الكلمة اليابانية ”myakumyaku“، التي تصف الموقف الذي يتم فيه تمرير شيء ما بشكل مستمر، فق "جيجي بري".

تم اختياره لإظهار الآمال في أن الحكمة والتكنولوجيا والتاريخ والثقافة اليابانية سيتم نقلها إلى الأجيال القادمة دون انقطاع، وفقًا لجمعية اليابان للمعرض العالمي 2025.

قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في حدث أقيم في طوكيو: "آمل أن يزداد الاهتمام بمعرض إكسبو أوساكا 2025 ليس فقط في أوساكا ومنطقة كانساي (غرب اليابان)، ولكن أيضًا في جميع أنحاء البلاد".

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