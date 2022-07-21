النفط يتجاهل قلة الإمدادات ويواصل التراجع

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي، على الرغم من قلة الإمدادات العالمية، بعد أن كشفت بيانات حكومية أمريكية ضعف استهلاك البنزين في موسم ذروة السفر الصيفي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً أو 0.3 % إلى 106.59 دولارات للبرميل بعد تراجعها 0.4 % في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 48 سنتاً أو 0.5 % إلى 99.40 دولاراً للبرميل بعد تراجع بنسبة 1.9 %.

وظلت أسعار النفط متقلبة بعد أن اضطر المتعاملون إلى التأهب لانخفاض أكبر في الإمدادات العالمية بسبب غياب النفط الروسي عن الأسواق بعد غزو موسكو أوكرانيا، فضلاً عن مخاوف من الركود قد تضعف الطلب على الطاقة.

وكشفت بيانات حكومية أن مخزونات البنزين الأمريكية زادت 3.5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة بشدة توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 71 ألف برميل.

وتراجعت مخاوف متعلقة بالإمدادات الليبية بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف الإنتاج في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط في الأسبوع الماضي.

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