الذهب يهبط لأدنى مستوى في 15 شهراً

المصدر: لندن - رويترز

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لامست أسعار الذهب أمس أدنى مستوياتها منذ 15 شهراً، إذ أثرت زيادة أسعار الفائدة من قبل بنوك مركزية كبرى لكبح التضخم المتصاعد على جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1682.49 دولاراً مسجلاً أدنى مستوى له منذ نهاية مارس 2021. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 1680.10 دولاراً.

وكشف البنك المركزي الأوروبي عن رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه، لكن زيادة أكبر قد تبدو مرجحة وسط ارتفاع التضخم. وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في «سيتي إندكس»: يظل الذهب حساساً كما هو دائماً تجاه رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، ونتوقع أن يتعرض لضربة أخرى اليوم إذا رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس مع تحول المخاوف إلى واقع.

وأضاف سيمبسون أن المعدن يشهد أيضاً رد فعل ثانوياً على حقيقة أنه انخفض إلى ما دون 1700 دولار، وهو مستوى رئيسي افترض البعض أنه سيستمر لفترة أطول مما بات عليه. ومع أن الذهب يعتبر تحوطاً في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

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