البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة بواقع نصف نقطة

المصدر: د ب ا

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رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة لأول مرة منذ 11 عاما، بواقع 50ر0 نقطة مئوية في محاولة لمواجهة معدل التضخم القياسي.

وقال البنك إن الخطوة الأكبر من المتوقع سوف تعزز من "تثبيت توقعات التضخم" و ضمان" تكيف أحوال الطلب لتحقيق أهداف التضخم على المدى المتوسط".

وكان المحللون قد توقعوا رفع معدل الفائدة بواقع ربع نقطة.

ويرى البنك المركزي الأوروبي أن أفضل طريقة للحفاظ على استقرار الاسعار السعى لتحقيق نسبة تضخم بواقع 2% على المدى المتوسط.

ووافق البنك على إجراء جديد للأزمة يطلق عليه " آلية حماية الانتقال" من أجل " ضمان انتقال وضع السياسة النقدية بصورة سلسلة في أنحاء دول منطقة اليورو".

ويأتي قرار البنك المركزي الخاص بالفائدة بعد خطوات مماثلة من جانب البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا، ودول أخرى، حيث تسعى لمواجهة التضخم.

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