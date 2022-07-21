أوكرانيا تخفّض قيمة عملتها الوطنية بنسبة 25%

المصدر: أ ف ب

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أعلن البنك المركزي في أوكرانيا عن تخفّيض قيمة عملته الوطنية بنسبة 25 % على خلفية الحرب في البلاد.

وتخوض أوكرانيا حربا مع روسيا منذ 24 فبراير 2022 حيثُ بدأت الحملة العسكرية الروسية بعد حشدٍ عسكري طويل، والاعتراف الروسي ب‍جمهورية دونيتسك الشعبية المعلَنة من جانب واحد و‌جمهورية لوغانسك الشعبية، أعقبها دخول القوات المسلحة الروسية إلى منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، وبعد خطابٍ أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية بهدف «تجريد أوكرانيا من السلاح واجتثاث النازية منها»، بدأ القصف على مواقع في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك مناطق في العاصمة كييف.

وقامت روسيا بتحديث تعريفها للجغرافيا التي تشملها عمليتها العسكرية في أوكرانيا لتتجاوز حوض «دونباس» (الجمهوريتين الانفصاليتين في لوغانسك ودونيتسك)، وهو ما يعني توسيع الأهداف العسكرية في المرحلة المقبلة إلى مناطق خارج ما يعرف بـ«شرق أوكرانيا».

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مهام موسكو العسكرية في أوكرانيا تجاوزت منطقة دونباس الشرقية، في أوضح اعتراف حتى الآن بأن أهداف الحرب اتسعت في الأشهر الخمسة الماضية.

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية الرسمية «ريا نوفوستي»: إن حقائق الجغرافيا تغيرت منذ أن عقد مسؤولون من روسيا وأوكرانيا مفاوضات في تركيا في أواخر مارس، فشلت في تحقيق أي انفراجة. في ذلك الوقت قال لافروف إن التركيز ينصب على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد في شرق أوكرانيا، اللتين تقول روسيا إنها ترغب في إخراج القوات الأوكرانية منهما.

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