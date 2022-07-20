جفاف أكبر أنهار أوروبا يعوق تدفق السلع والإمدادات النفطية

المصدر: البيان

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أكدت وكالة "بلومبرغ" أن تدفق السلع إلى دول أوروبا الداخلية، غير الساحلية، بدأ بالانخفاض مع استمرار انخفاض مستويات المياه على نهر الراين، الذي يربط عدة دول غير ساحلية مع بحر الشمال والمحيط.

ويتسبب نقص المياه بحدوث مشاكل مرتبطة بعملية إمداد المنتجات النفطية إلى سويسرا، بالإضافة إلى منع محطتين لتوليد الطاقة على الأقل في ألمانيا من الحصول على الكميات الكافية التي تحتاجها للعمل، بحسب موقع "إسبانبا بالعربي".

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة الصيفية في القارة العجوز، حيث ربطت مؤسسات الطاقة بين الارتفاع غير المسبوق بالحرارة وارتفاع استهلاك الكهرباء والطاقة، بسبب تشغيل أجهزة التكييف.

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