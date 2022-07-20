"هيونداي" تعرض تقنيات التنقل الجوّي في المدن

المصدر: يونهاب

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أعلنت شركة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية أول أمس الاثنين أنها عرضت تقنيات التنقل الجوي في المدن في معرض جوي دولي في بريطانيا، من خلال وحدتها الأمريكية "سوبرنال" (Supernal) المملوكة لها بالكامل والمتخصصة في التنقل الجوي في المدن.

وكشفت شركة "سوبرنال" النقاب عن تصور لطائرة مستقبلية للإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية وتصميماتها (eVTOL) في معرض فارنبورو الجوي، الذي يستمر من الاثنين إلى الجمعة، حسبما ذكرت شركة "هيونداي" في بيان.

وتهدف "سوبرنال" إلى بدء التسويق التجاري للطائرة الجديدة في العام 2028، بالتعاون مع أكثر من 50 شركة، بما في ذلك الشركات التابعة لمجموعة "هيونداي موتور"، للمساعدة في تخفيف اللوائح ذات الصلة وإنشاء بنية تحتية ملائمة للتنقل الجوي في المدن.

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