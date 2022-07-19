بوينغ تفوز بطلبية لشراء طائرات ماكس بقيمة 8 مليارات دولار

المصدر: أ ف ب

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طلب صندوق "777 بارتنرز" الاستثماري الثلاثاء 66 طائرة ركاب من فئة "ماكس" التي تصنّعها شركة بوينغ الأميركية لقاء ثمانية مليارات دولار، في تطور إيجابي لهذا الطراز الذي واجه أزمات عدة.

ويشمل الإعلان الذي صدر في اليوم الثاني من معرض فارنبورو للطيران طلبا مؤكدا لشراء 30 طائرة للرحلات المتوسطة وذات الممر الواحد من طراز 737 ماكس-8-200 إضافة إلى خيارات لشراء 36 طائرة إضافية من ذات المجموعة.

ويشغّل الصندوق ومقره ميامي "فلير ايرلاينز" Flair Airlines في كندا و"بونزا ايفييشن" Bonza Aviation في أستراليا.

وأفاد الشريك الإداري والمؤسس المشارك للصندوق جوش واندر بأن طائرات ماكس-8-200 التي تضم عددا أكبر من المقاعد من ماكس-8 ستساعد على زيادة إمكانيات شركتي الطيران.

وبهذه الطلبية، يرتفع إجمالي طائرات الممر الواحد في أسطول الصندوق من فئة بوينغ 737 ماكس إلى 134 طائرة.

وقال واندر في بيان "تمثّل هذه الطلبية الجديدة عتبة جديدة في النمو القوي في تجارتنا المرتبطة بالطيران، وبشكل متزامن، في شراكتنا مع بوينغ".

ويزداد الاهتمام خلال معرض فارنبورو (جنوب غرب لندن) هذا العام بطائرات ماكس التي تعرّضت لحادثين داميين عامي 2018 و2019.

وأعلنت شركة "دلتا" الأميركية للطيران الاثنين عن صفقة لشراء مئة طائرة ركاب من طراز ماكس لقاء ما مجموعه 13,5 مليار دولار.

كما وافقت شركة خطوك "أول نيبون الجوية" اليابانية ANA على شراء 20 طائرة من طراز ماكس 8 بقيمة 2,4 مليار دولار.

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