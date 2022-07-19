رواتب عمال النظافة تفوق رواتب الأطباء والمهندسين والمحامين في أستراليا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هل تتطلع إلى عمل بساعات مرنة ولا يتطلب شهادة جامعية أو خبرة، براتب أكثر من 90 ألف دولار سنوياً؟

قد تظن أن التقديم سيكون صعباً وأن المنافسة شديدة جداً إلا أن العكس هو الصحيح، فالشركات المختصة تكافح للحصول على موظفين جدد لتغطية الطلب في أستراليا.

يقول جوي فيس المدير العام لشركة Absolute Domestics لخدمات النظافة إن موظفيهم يتلقون 30-45 دولاراً في الساعة.

وقالت كيم روجرز الموظفة في الشركة إنها تتقاضى الآن أكثر من راتبها في القطاع الصحي سابقاً، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وأكدت الإحصاءات أن راتب عمال النظافة في أستراليا يتجاوز رواتب المهندسين والمحامين والأطباء، إلا أن أكبر الوكالات المختصة لا تجد موظفين لملئ الشواغر.

وتعتبر شركة Absolute Domestics مشهورة على الصعيد الوطني، وتنشر باستمرار إعلانات توظيف منذ يوليو 2021 من دون الحصول على العدد الكافي من العمال.

“نستلم آلاف الطلبات شهرياً لكن 70% منهم لا يستجيبون لاتصالاتنا”.

يتقاضى عمال Absolute Domestics في سيدني وملبورن 45 دولارا، وفي بريسبان 37 دولارا، أي يحصلون على 93600 دولارا سنوياً مقابل العمل ثماني ساعات لخمسة أيام في الأسبوع.

وعبّر (فيس) عن حيرته من عدم تقدّم الناس إلى الشواغر رغم سهولة العمل ومرونته، وارتفاع الأجور.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز