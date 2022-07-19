الصين تفتتح أول مطار محوري تخصصي للشحن في آسيا

المصدر: البيان

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أقلعت طائرة شحن من طراز بوينغ 767-300 من مطار أتشو هواهو في مقاطعة هوبي بوسط الصين في الساعة 11:36 صباحًا أول أمس الأحد، إيذانًا بالبدء الرسمي لتشغيل أول مطار تخصصي للشحن في الصين.

ويقع المطار في مدينة أتشو، وهو أيضًا أول مطار محوري تخصصي للشحن في آسيا والرابع من نوعه في العالم، وفقاً لـ "شينخوا".

ومن المتوقع أن يؤدي المطار الجديد، المجهز بمحطة شحن تبلغ مساحتها 23 ألف متر مربع، ومركز ترانزيت للشحن تقارب مساحته 700 ألف متر مربع، و 124 موقفًا ومَدرجين، إلى تحسين كفاءة نقل الشحن الجوي وتعزيز انفتاح البلاد.

وقال سو شياو يان، كبير مديري قسم التخطيط والتطوير بالمطار، إن تشغيل مطار أتشو هواهو يتوافق مع احتياجات التنمية في الصين.

ووصل عدد الطرود التي تداولتها شركات البريد السريع الصينية إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 108 مليارات في العام الماضي، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مستقر في العام 2022، وفقًا للهيئة الوطنية للبريد.

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